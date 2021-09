Alvo de crí­ticas da torcida, Thiago Neves revelou contribuição financeira para comprar aparelhos de fisioterapia e até frutas para o vestiário - Anderson Stevens/Sport

Alvo de crí­ticas da torcida, Thiago Neves revelou contribuição financeira para comprar aparelhos de fisioterapia e até frutas para o vestiárioAnderson Stevens/Sport

Publicado 21/09/2021 11:59

Uma semana após rebater críticas da torcida nas redes sociais, Thiago Neves está fora do Sport. O ambiente com os torcedores não foi o motivo da decisão do clube, que optou pela saída, anunciada na noite de segunda-feira, por questões financeiras e também para evitar uma renovação de contrato automática.

De acordo com reportagem do site 'Ge', há uma cláusula no contrato de Thiago Neves que garantia a renovação automática para 2022 caso ele completasse 24 jogos nesta temporada. O experiente meia de 36 anos jogou 21 vezes até então.



Esse foi um dos motivos, além do custo x benefício, já que Thiago Neves recebe um salário alto e não vem jogando bem. Com sua saída, a diretoria do Sport, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, espera abrir espaço para reforçar o elenco na briga contra o rebaixamento.



Além disso, o jogador vinha recebendo críticas da torcida. Na semana passada, contrariado, o camisa 33 revelou a ajuda financeira em benefício ao Sport.



"Tumultuar ambiente? Acho que você está citando a pessoa errada, faço de tudo pra deixar o ambiente bom mesmo passando por tudo isso que estamos passando, até comprar chuveiros, aparelhos para a fisioterapia, alguns itens para academia, fora frutas… E outras coisas que compro do meu bolso pra tentar deixar o ambiente bom pra trabalhar", disse o apoiador em postagem no Twitter.