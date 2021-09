Loco Abreu - Divulgação

Loco AbreuDivulgação

Publicado 23/09/2021 12:43

Rio - Pendurar as chuteiras? Que nada. Mesmo tendo encerrando a carreira profissional, o atacante uruguaio Loco Abreu, ex-Botafogo, estreou com gol na última quarta-feira (22) pelo Olimpia de Minas, time amador do Uruguai da cidade natal do centroavante e que disputa ligas do interior do país. Abreu empatou o jogo aos 48 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti.

Abreu anunciou o fim da sua carreira como jogador profissional em junho deste ano após 31 clubes no currículo. Tal marca gerou presença no Livro dos Recordes. O eterno camisa 13 do Botafogo não escondeu a felicidade ao marcar em sua estreia pelo clube de sua cidade natal.

"Promessa cumprida com meu querido Olimpia. E melhor ainda com um gol aos 93. Noite emocionante. Que lindo é voltar as raízes. Festejando com todos os torcedores que nos acompanharam nesse dia tão especial para o Olimpia e para mim", escreveu Loco Abreu, em sua conta no Instagram.

Loco fará alguns outros jogos pelo Olimpia e o intuito é se manter no meio do futebol. O uruguaio espera por um convite para assumir uma equipe como técnico, que é o grande sonho do ex-atacante da seleção local.