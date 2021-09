O comentarista Maurício Borges, o "Mano", deixou o Fox Sports e agora é comentarista do SBT - Reprodução

Publicado 23/09/2021 11:46

Rio - Conhecido pelo bom humor e pela irreverência, o comentarista do SBT, Mano gravou um vídeo em apoio a um projeto bastante importante. Ele pediu doações para o "Noite com Carinho", desenvolvido na cidade de Duque de Caxias, que tem como objetivo alimentar moradores de rua na cidade da Baixada Fluminense.

"Estou passando para convocar o pessoal para participar do projeto "Noite com Carinho", do meu amigo Adriano. Parabéns pelo projeto, um projeto sério. Vocês que puderem colaborar com roupas, objetos de higiene e também com mantimentos para ajudar as pessoas em situação de ruim e vivendo momentos complicados. Quem puder ajude, por favor", disse em vídeo gramado o comentarista.

Figuras conhecidas do futebol carioca já participaram da campanha para ajudar o projeto. O ex-volante do Botafogo, Caio Alexandre, e o ex-meia do Flamengo, Luiz Philipe Muralha também gravaram vídeos em apoio ao "Noite com Carinho".

"Quando eu tinha 14 anos, eu e minha família fomos despejados. Acabei tendo perdas familiares depois, tive dois irmãos que acabaram morrendo, após se envolverem com o crime organizado. Depois perdi meu pai, que não suportou a perda dos meus irmãos. E todas essas dificuldades me motivaram a criar esse projeto. Toda vez que conseguimos alimentar essas pessoas, eu olho para o passado e penso que poderia ser eu, minha mãe e meus irmãos nessa situação", afirmou Adriano, idealizador do projeto.

O projeto faz doação de mantimentos para os moradores de Duque de Caxias todas as quartas-feiras. O telefone para contato para fazer uma doação para o projeto é (21) 970643590. As doações acontecem na Rua Doutor Otávio Ascoli, 984 - Casa 3, no bairro da Vila Centenario.