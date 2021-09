Atleta olímpica cria perfil em site de conteúdo erótico e faz sucesso

Rio - A atleta Alysha Newman esteve presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Competidora no salto com vara, ela tomou uma atitude antes do evento que causou surpresa no mundo esportivo: a canadense criou um perfil para produzir conteúdo para o OnlyFans.

O site é uma plataforma de conteúdo por assinatura voltada para o público adulto. Para ver fotos mais íntimas da atleta, os seus fãs desembolsa cerca de 20 dólares por mês (algo em torno de R$ 105).

Em 2019, no Mundial de Atletismo, Newman conquistou a vaga para Tóquio entre as cinco melhores colocadas, ao saltar 4,65m. Apesar de ter chegado bem em Tóquio, Alysha não conseguiu se classificar e ficou fora das finais do salto com vara.

