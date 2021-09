Estádio Centenário - Divulgação/ S.E.R. Caxias do Sul

Publicado 23/09/2021 17:04

Caxias do Sul - O médico do Caxias, Rafael Lessa, pediu demissão do clube após polêmica sobre vacinação contra a Covid-19 com o técnico do time gaúcho, Rafael Jacques.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (23), Rafael Lessa revelou que Jacques e Ademir Bertoglio, dirigente do clube, solicitaram que o médico não realizasse mais jogos pelo clube gaúcho e a solicitação foi acatada por Paulo César Santos, presidente do clube.

O motivo do afastamento teria sido uma publicação nas redes sociais, em que Rafael cobra o técnico do clube a receber a vacina contra o novo coronavírus.

"Fui comunicado pelo presidente e pelo vice presidente do Departamento Médico da S.E.R. Caxias, que foi exigido pelo gerente de futebol e pelo técnico, Rafael Jacques, que eu não realizasse mais jogos pelo clube. Na verdade, nas palavras do Paulo César, a quem nutro respeito, carinho e amizade, foi dito: “Eles me chamaram no quarto do hotel, viram sua postagem com a cobrança e disseram que não querem mais que você faça os jogos", revelou o médico Rafael Lessa, em comunicado.

O treinador Rafael Jacques, de 46 anos, chegou a ficar internado por cinco dias em um hospital da capital Porto Alegre em decorrência da Covid-19. Na época, foi revelado que o comandante do Grená do Povo não havia se vacinado.