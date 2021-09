Cantora que teve vídeo íntimo vazado é torcedora do Flamengo e disse ter tido relacionamento proibido com jogador

Rio - A cantora Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, teve vídeos íntimos divulgados por ela na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans vazados recentemente . Ela, que é torcedora do Flamengo, tem uma relação próxima com o futebol. Além de aparecer muitas vezes declarando seu amor ao Rubro-Negro, Renata revelou ter se relacionado com um atleta do esporte.

Na ocasião, a modelo disse que havia ficado traumatizada com o romance e que o jogador era comprometido. "O segredo é a alma desse negócio, sou do tipo bem mineiro mesmo, que come quieta. Além disso, ele é comprometido, então não seria bacana expor desta maneira", disse na ocasião a cantora em entrevista ao portal "Ego".

