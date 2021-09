Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/09/2021 11:13 | Atualizado 24/09/2021 11:22

Rio - Em uma lista sem surpresas, Tite voltou a convocar dois jogadores do Flamengo para os compromissos do Brasil nas Eliminatórias. Gabigol e Everton Ribeiro que já estavam na lista anterior foram novamente chamados para os duelos da Seleção pela competição que vale vaga na Copa do Mundo de 2022.

A rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem terá três jogos no mês de outubro. Com oito vitórias em jogos na competição, o Brasil vai encarar Venezuela, Colômbia e Uruguai, nos próximos dias 7, 10 e 14.

O coordenador de Futebol da CBF, Juninho Paulista, afirmou que assim como aconteceu na última convocação os clubes brasileiros não vão sofrer com desfalques dos jogadores e vão ter seus jogos adiados pela entidade.

Confira a lista completa:



Goleiros



Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)



Laterais



Danilo (Juventus)

Emerson (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)



Zagueiros



Militão (Real Madrid)

Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)



Meio-campistas



Casemiro (Real Madrid)

Edenilson (Internacional)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Olympique de Marselha)

Lucas Paquetá (Lyon)



Atacantes



Antony (Ajax)

Gabigol (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds United)

Vinicius Junior (Real Madrid)