Ex-mulher de cantor tem foto de sexo oral com jogador vazada e desabafa nas redes sociais

Rio - Um caso vem agitando o Pará desde o começo do mês. A jovem Paula Thays Moura, ex-mulher do cantor local Breno Tilman, teve um foto vazada em que aparece fazendo sexo oral em Eduardo Ramos, ex-jogador do Remo, que atualmente defende o Ituanu. A mulher utilizou seu perfil no Instagram para falar sobre o assunto e desabafar.

"Não achei justo comigo não falar nada. O Eduardo (Ramos) teve a vez dele, o Breno (ex-marido) teve a vez dele, e agora chegou a minha vez. Estávamos separados (com o Breno), não três meses como o Breno disse, ele é exagerado. A gente trabalhava junto, morava junto, leva um tempo para separar. Ainda mais quando se gosta, só que não tinha mais relacionamento. Demorei para tomar coragem para sair. No dia que eu tomei coragem para sair, no outro aconteceu tudo isso", afirmou.

Paula lamentou o massacre virtual que vem recebendo e fez questão de lembrar a campanha do setembro amarelo, mês dedicado a políticas e práticas que previnam o suicídio.

"No mês do setembro amarelo, no mês da prevenção ao suicídio, certo ? Errado! Ninguém está nem aí com isso. Ninguém quer saber da saúde mental do outro. Ontem (1), tivemos vários exemplos disso, né ? Pelo tanto de compartilhamento que teve aquela foto. Chegamos ao ponto de deixar nossa curiosidade ser maior que nossa empatia pelo próximo", disse.

Por fim, a jovem saiu em defesa do jogador e afirmou que não acredita que ele tenha vazado a imagem. "O Eduardo, acredito que ele foi uma vítima nisso tudo. Ele jamais faria um negócio desses de postar assim. Quem conhece ele, sabe que ele é uma ótima pessoa. Gosto, continuo gostando muito dele", finalizou.

Relatar erro