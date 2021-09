Pelé agradece enfermeiros em hospital - Foto: Reprodução/Instagram

Rio - Nesta quinta-feira (23), Pelé publicou em suas redes sociais um agradecimento aos enfermeiros do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador está internado desde o dia 31 de agosto, quando fez a cirurgia da retirada de um tumor no cólon.

"O ser humano é incrível. Existem profissões que exigem o exercício diário da solidariedade, do amor ao próximo e da bondade. Muito obrigado aos enfermeiros Alessandro e Leandro, que cuidam de mim todos os dias. Juntos, nós somos um time invencível!", disse Pelé, no Instagram.

Na última quarta-feira, a filha do Rei, Kely Nascimento, publicou um vídeo em que o ex-jogador aparece cantando o hino do Santos durante a recuperação. Nos últimos dias, ela tem atualizado as informações sobre o pai por meio de suas redes sociais, como uma forma para tranquilizar os fãs de Pelé. Por outro lado, o ex-jogador tem feito também diversas publicações em sua rede social.