Luto Reprodução

Publicado 24/09/2021 10:00

Rio - Uma triste notícia para o esporte português. O goleiro Samuel Santos, de 17 anos, morreu após sofrer um acidente de moto em Porto na última terça-feira. Ele teve passagem pelo União Nogueirense e era considerado um atleta promissor.

A moto em que o jovem estava foi conduzida pelo seu tio. De acordo com informações da imprensa lusitana, o pai do atleta, que é bombeiro, chegou ao local e conseguiu reanimá-lo. Porém, no hospital, Samuel acabou não resistindo.



O Nogueirense emitiu uma nota oficial em condolências pela morte do jovem:



"Neste momento de profunda dor, o União Nogueirense FC expressa o seu profundo pesar à família do nosso ex-atleta Samuel Santos e associa-se ao luto de toda a nossa comunidade perante esta trágica perda, de um jovem goleiro cheio de sonhos de apenas 17 anos, vítima de um acidente rodoviário"