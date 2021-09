Daniel Alves sonha disputa a Copa de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/09/2021 12:47

Aos 38 anos, Daniel Alves sonha em disputar a Copa do Mundo de 2022, mas teve um revés nos planos após deixar o São Paulo. Sem acertar com o Fluminense, o experiente lateral segue sem clube e por isso acabou fora da lista de convocados da Seleção Brasileira. Entretanto, durante a coletiva de imprensa, o técnico Tite não descartou o jogador e revelou que mandou mensagem para ele, sem revelar o teor.

"Eu tive um contato com o Dani por mensagem, não vou dizer o que é porque não me sinto no direito, mas é uma torcida para que ele encontre o seu melhor caminho. Foi para mostrar o quanto ele é importante não só na Seleção, mas para o futebol brasileiro. Tem um respeito muito grande e a concorrência dos outros é igual. Nós estamos torcendo para que ele tenha luz e que encontre o seu caminho", afirmou o treinador.



Para os três próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, entre os dias 7 e 14 de outubro, Tite convocou para a lateral direita Danilo, da Juventus, e Émerson Royal, do Tottenham.