Troféu do Campeonato Brasileiro - divulgação

Publicado 24/09/2021 12:34

Rio - O término do Campeonato Brasileiro 2021 terá que ser adiado. Inicialmente, a data que ocorreria a última rodada da competição estava marcada para 5 de dezembro, entretanto, devido aos jogos adiados pela CBF por conta das convocações da seleção, precisou mudar. A confederação ainda não definiu uma nova data. As informações são do portal "ge.com".

Nesta sexta-feira, a CBF anunciou que adiará as partidas dos times que tiveram seus atletas convocados por Tite para as próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que ocorrerão em outubro. Em setembro já houve jogos adiados e a tendencia é que ocorra mais uma vez em novembro, quando a seleção volta a campo pelas Eliminatórias em mais duas oportunidades.

Com um alto número de partidas adiadas, a CBF entendeu que seria impossível terminar na data que fora prevista. Como a Fifa empurrou o Mundial de Clubes para 2021 fez com que a decisão tomada pela confederação fosse menos custosa.