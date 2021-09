Leila Pereira deve suceder Mauricio Galiotte à frente da presidência do Palmeiras - César Greco/ Ag. Palmeiras

Publicado 24/09/2021 21:43 | Atualizado 24/09/2021 22:03

São Paulo - Ao que tudo indica, o Palmeiras terá uma presidenta no próximo triênio. Após desistência de Mario Giannini, a oposição não registrou chapa no prazo encerrado às 18h desta sexta-feira e Leila Pereira, dona da Crefisa, será candidata único na eleição marcada para novembro.

Proprietária da principal patrocinadora do clube, a empresária foi a grande 'mecenas' do clube nos últimos anos, sendo responsável pela contratação de nomes como Weverton, Gustavo Goméz, Ramires, Ricardo Goulart, Dudu, entre outros.

O caminho livre, no entanto, não garante a vitória antecipada de Leila Pereira, que precisa cumprir uma série de etapas estabelecidas pelo Estatuto do Palmeiras. Para ser validada, a chapa precisa da aprovação de 15% do Conselho Deliberativo, cerca de 42 votos. E na Assembleia Geral de Sócios, no pleito de novembro, Leila Pereira terá que somar mais de 50% dos votos.