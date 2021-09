Meia Miguel é o novo reforço do RB Bragantino - Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino

Meia Miguel é o novo reforço do RB BragantinoFoto: Ari Ferreira/RB Bragantino

Publicado 24/09/2021 19:17 | Atualizado 24/09/2021 19:20

Rio - Nesta sexta-feira (24), o meia Miguel, ex-Fluminense, foi anunciado como o novo reforço do Red Bull Bragantino e assinou contrato até o fim de 2022. Em seguida, a rescisão de contrato do jogador com o Tricolor foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário).

O Bragantino adquiriu 50% dos direitos de Miguel, enquanto o Fluminense entrou em acordo com o empresário para manter 30% de uma venda futura. Os outros 20% serão do meio-campista.

Após o rompimento, o jovem atleta, de 18 anos, ficou para assinar o novo vínculo com o Braga e poderá integrar o elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri para a sequência da temporada do Campeonato Brasileiro.