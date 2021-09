Dr. Jorge Pagura afirma que protocolo da CBF para volta da torcida aos estádios é seguro - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/09/2021 17:56

Rio - Nesta sexta-feira (24), o Presidente do Comitê Médico da CBF, Dr. Jorge Pagura, concedeu entrevista ao Seleção SporTV, e comentou sobre o retorno do público aos estádios brasileiros. De acordo com Pagura, em meio às diretrizes da instituição, todas as 29 cidades que possuem clubes na Série A e B, tem uma Taxa de Normalidade que permitiria a volta da torcida.

"A comissão médica trabalha sempre com o cunho científico. Parte do nosso conselho científico desenvolveu uma metodologia e a Taxa de Normalidade considera seis parâmetros: a incidência da covid-19, nos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes; a tendência, onde são avaliadas as 10 últimas semanas; a mortalidade por milhão de habitantes - dos últimos 14 dias; a tendência da mortalidade - análise de 10 semanas; o índice de mortalidade; e o índice de imunização", disse Dr. Jorge Pagura.

Por outro lado, Pagura afirma que dentro dessa taxa há pesos diferentes, que terminam com vários índices. Dessa forma, é possível ter a liberação de 10%, 20%, 50%, ou mais, de acordo com a situação de cada cidade.

"Tudo isso é uma sugestão que nós damos, mas que dependemos das autoridades sanitárias locais. Além disso, a Diretriz Saúde, que exige ou a vacinação plena, ou o teste de PCR, ou o teste de antígeno, a gente tem que adaptar de acordo com cada situação, seguindo as autoridades", concluiu.

Além disso, o médico assegura que existe uma ferramenta, que ainda será disponibilizada para os clubes, onde é possível confirmar, através de um aplicativo, os verdadeiros índices de vacinação, para que não tenha fraudes nos números.