Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/09/2021 17:20

Rio - Tetracampeão mundial em 1994, Jorginho foi um dos primeiros jogadores de futebol a ser conhecido pelo termo "Atleta de Cristo". Evangélico, o ex-lateral-direito conviveu muito tempo com grandes astros do esporte conhecidos por sua fama dentro de campo e também na noite. Em entrevista ao portal "UOL", o ex-jogador de Flamengo e Vasco recordou os momentos de gozação que viveu com Romário e Renato Gaúcho.

"O Renato Gaúcho, por exemplo, tirava sarro demais, brincava. O Romário, na seleção, contava um monte de história, falava: 'Jorge, e se você encontrar uma mulher tal...'. Eu falava: 'tem que sair voado, porque não dá para ficar vendo, não'", disse.



Jorginho afirmou que a sua conversão evitou que ele tivesse problemas em construir sua família. Ele revelou que por pouco não colocou tudo a perder por conta da fama.

"Eu estava muitas vezes preocupado em sair com várias meninas, e já tinha uma noiva na época, que hoje é minha esposa, Cristina. Se eu não estivesse com Cristo, eu teria me separado, porque teria saído com outras mulheres e teria atrapalhado muito meu noivado", disse.