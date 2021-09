Helinho Garcia acumulará a função de técnico do Franca e de auxiliar da seleção brasileira masculina de basquete - Divulgação/CBB

Helinho Garcia acumulará a função de técnico do Franca e de auxiliar da seleção brasileira masculina de basqueteDivulgação/CBB

Publicado 24/09/2021 16:28

Rio - A família Garcia está de volta à seleção brasileira masculina de basquete. Treinador do Franca Basquete, Helinho Garcia será auxiliar de Gustavo De Conti, juntando-se a Tiago Splitter na nova comissão técnica. Os Garcias têm mais de 50 anos de serviços prestados ao basquete brasileiro, começando por Fransergio, Totô e Hélio Rubens, que foi multimedalhista pela seleção em quadra e depois como técnico do Brasil, e agora Helinho, que defendeu o país como jogador e terá neste momento uma nova missão como auxiliar.

"Estou muito feliz e motivado com esse convite para ser auxiliar do Gustavo De Conti na seleção brasileira. Quero agradecer o convite do presidente Guy Peixoto Jr., do Marcelo Pará, do Diego Jeleilate e ao Gustavo e a confiança que eles tiveram no meu nome. Temos muito trabalho pela frente, mas tenho a certeza que juntos podemos construir bastante para o basquete brasileiro", disse Helinho.

Helinho praticamente cresceu dentro de uma quadra de basquete. Seu pai, Hélio Rubens, hoje com 81 anos, foi um grande destaque da seleção brasileira, medalha de bronze no Mundial de 1967 e de 1978 e prata no de 1970. Também venceu o Pan de 1971, em Cali, na Colômbia. Mais tarde, treinou o Brasil em 96 partidas, sendo campeão dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999, no Canadá

O treinador de Franca cresceu vendo a família respirar basquete e não teve como seguir outro caminho. Foi atleta por Franca, Vasco e Uberlândia e desde a aposentadoria, em 2015, está no Franca Basquete. Pela seleção jogou os Mundiais de 1998 e 2002, além de ter sido campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1999, sob o comando do seu pai. Como treinador, venceu o Paulista de 2018 e a Liga Sul-Americana do mesmo ano, além do Paulista de 2019 e a Copa Super 8, todos por Franca.

"A família Garcia tem uma história linda de serviços prestados ao basquete brasileiro, passando pelo irmãos Fransergio, Totô e o grande Hélio Rubens. E depois o Helinho, dentro de quadra e agora fora dela. É uma tradição bonita e de muito talento. É uma felicidade podermos ter o Helinho na nossa comissão técnica comandada pelo Gustavo De Conti", disse o presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Guy Peixoto Jr..

Diretor do basquete masculino na entidade, Diego Jeleilate falou da importância da chegada de Helinho. "O Helinho vem despontando nos últimos anos como um dos melhores técnicos do cenário nacional, travando batalhas acirradas com equipes nacionais e internacionais, com a conquista do Sul-Americano pelo Franca. Estamos precisando de pessoas do perfil dele, que tem uma excelente visão do armador que foi, e também fora das quatro linhas", citou.