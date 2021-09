Filha de Pelé posta foto jogando baralho com o pai no hospital - Foto: Recuperação/Instagram

Publicado 24/09/2021 15:48

São Paulo - Kely Nascimento, a filha de Pelé, publicou uma foto jogando cartas com o Rei do Futebol, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter realizado uma cirurgia para retirada de tumor no cólon. Além disso, aproveitou para destacar que o ex-jogador teve avanços em sua recuperação.

"Me ensinando a jogar tranca. Estou apanhando! Tentando me convencer que eu tenho que dar todas as cartas figuradas para ele. E ainda insistiu tirar fotos do meu estado de confusão! Nos últimos dias, vários passos para frente", disse Kely Nascimento, no Instagrma.

Pelé está internado desde o dia 31 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito. Kely Nascimento tem atualizado o estado do pai frequentemente em suas redes sociais.