Marcelo Cirino assinou contrato com o Bahia até o fim de 2023

Publicado 24/09/2021 15:43

Salvador - Marcelo Cirino ainda não tem data para estrear com a camisa do Bahia, mas a apresentação oficial nesta sexta-feira diminuiu a ansiedade do torcedor para ver o reforço em ação em breve. Com passagem pelo futebol chinês, o atacante, de 29 anos, não joga desde novembro de 2019, quando foi submetido a uma cirurgia no joelho. Na reta final da recuperação, Cirino é uma aposta para a reabilitação do Tricolor no returno, atual 15º colocado, com 23 pontos.

"Estou me sentindo muito bem. Agora temos que melhorar um pouco a força, a parte física, para poder ir para o campo. Eu nunca pensei em ser protagonista de algum clube, algum time que tenha passado. Sempre procurei ajudar meus companheiros e aqui no Bahia não vai ser diferente. Espero poder ajudar e colocar o Bahia na melhor posição possível", disse Cirino.

Revelado pelo Athletico-PR, o atacante foi contratado pelo Flamengo em 2015 com status de revelação do futebol brasileiro. Apesar do alto investimento, o reforço não vingou. A oscilação o colocou em pé de guerra com a torcida. A relação azedou de vez, inclusive com a diretoria, após o vazamento das festas promovidas pelo chamado 'Bonde da Stella' em meio às más atuação do Rubro-Negro. Integravam o grupo os seguintes jogadores: Alan Patrick, Everton, Paulinho, Pará e Anderson Pico.



Com contrato até o fim de 2023, Cirino voltou a se destacar com a camisa do Athletico, com destaque na conquista da Sul-Americana de 2018 e Copa do Brasil de 2019. Experiente, crê que suas características podem se encaixar no esquema técnico argentino Diego Dabove.

"Sempre joguei pelas beiradas, pelas pontas. Já joguei como centroavante, mas estou aqui para representar o Bahia, ajudar o Bahia. Onde o treinador achar que me encaixo melhor, vou procurar exercer da melhor maneira possível para que a gente alcance os resultados", destacou o atacante.