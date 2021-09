Daniel Alves anuncia que não jogará até dezembro e destaca 'Não é sobre dinheiro' - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2021 15:05

Rio - Nesta sexta-feira (24), o lateral-direito Daniel Alves publicou em suas redes sociais um comunicado sobre não ter algum clube para jogar até dezembro. Além disso, aproveitou para destacar que a decisão "não é sobre dinheiro" e também para agradecer ao interesse dos clubes brasileiros.

De acordo com o portal "GE", o Fluminense ficou por um detalhe para acertar a contratação do atleta. No entanto, o jogador pediu R$ 1 milhão por mês, enquanto o Tricolor planejava pagar cerca de R$ 600 mil, além de bônus por metas, até o fim de 2022.

"Venho aqui comunicar que optei por não assinar com nenhum clube para o resto do ano. Vim ao Brasil por um sonho de criança, e o sonho foi realizado. Ser campeão com o clube do coração não tem preço. Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, É SOBRE LEGADO", disse Daniel Alves, que completou:

"As decisões difíceis precisam ser tomadas, mas como sempre nada na minha vida foi fácil. É apenas mais uma decisão. Agradeço a todos pelo interesse, mas gostaria que o capitulo fosse fechado sem nenhuma interferência. Sei que foi comentado muitas coisas, mas a verdade é só uma, vim aqui por um sonho e saio daqui realizado. Muito obrigado", concluiu.