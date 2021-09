Luto - Reprodução

Publicado 24/09/2021 13:57

Pernambuco - Um crime chocou a cidade de Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. Na noite da última quinta-feira, o jogador de futsal, Renan Pereira da Silva, de 21 anos, foi assassinado a tiros por homens ainda não identificados. Na hora do ocorrido, o jovem estava saindo do Ginásio Municipal Josimar Honório de Menezes, localizado no Loteamento Santa Cruz. As informações são da "Folha de Pernambuco".



Segundo as informações da Polícia Civil, testemunhas afirmaram que os dois homens chegaram a pé, dispararam contra Renan e abriram fuga logo em seguida.

Renan participava da disputa do Campeonato dos Bairros de Carpina no momento do ocorrido. Ele deixou o ginásio logo após jogar uma partida, onde marcou gol e foi eleito melhor em quadra pela equipe Carneiro Leão.



O torneio estava sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais e é possível ouvir pelo menos 12 tiros durante a partida que acontecia no momento. Devido ao barulho, os atletas em quadra e os torcedores ficaram assustados e fugiram para fora do ginásio.

O crime foi registrado na Delegacia de Goiana como homicídio doloso consumado. A Polícia Civil está cuidando do caso e ainda não prendeu os suspeitos do caso. As investigações estão em andamento para esclarecer o motivo e os autores do crime.