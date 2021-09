Fred tem dor de cabeça pela frente - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 24/09/2021 13:48

O Atlético-MG pretende ajuizar, na semana que vem na Justiça do Rio, uma ação de execução para que Fred, ídolo do Fluminense, pague a multa por quebra de acordo na transferência para o Cruzeiro, em 2017. Quem confirmou foi o vice do clube mineiro, José Murilo Procópio, em entrevista à Rádio 98FM.

O valor da multa, que inicialmente seria de R$ 10 milhões, foi definido em R$ 18 milhões devido às correções monetárias. Entretanto, Fred não terá de pagar imediatamente e tentará evitar a execução da ação.



Em março deste ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região confirmou as decisões da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF, e do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) que obrigam Fred ao pagamento por quebra de acordo.



O Atlético-MG cobra de Fred uma multa estipulada no contrato entre eles para a rescisão amigável, em 2017. A única condição imposta pelo Galo era de que o jogador não se transferisse para o Cruzeiro, o que foi justamente o que ele fez. Na ocasião, a diretoria da Raposa se comprometeu a quitar a multa no contrato firmado, o que não aconteceu.