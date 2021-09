Daniel Alves - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/09/2021 13:11

Rio - Daniel Alves ficará sem clube até o fim desta temporada. Sem acordo com o Fluminense devido a divergências salariais, o lateral-direito decidiu por aguardar o encerramento deste ano e ficar de olho no mercado da bola para 2022. O experiente atleta campeão olímpico em Tóquio desperta o interesse de clubes do Brasil e da Europa. A informação é do portal "UOL".

Também especulado em clubes como Flamengo, Internacional e Athletico-PR, Daniel Alves tinha como prioridade permanecer no futebol brasileiro. Apesar do desejo, o jogador de 38 anos não conseguiu definir seu próximo destino a tempo de ser inscrito no Brasileirão. O prazo de registro de novos jogadores se encerra nesta sexta-feira (24).



Após negociação frustrada por parte do Fluminense e a falta de opções no mercado, Daniel seguirá treinando sozinho para manter a forma física e entrar bem na temporada de 2022.

O lateral-direito ex-Barcelona, Sevilla, PSG e Juventus, rescindiu na última semana com o São Paulo e cobra mais de R$ 18 milhões do Tricolor na Justiça. Daniel tem exigido atuar na lateral-direita, já que almeja disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar.