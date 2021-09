Donnarumma foi contratado pelo PSG nesta temporada - Reprodução

Publicado 24/09/2021 15:32

A relação mal começou e já estaria estremecida. Segundo o jornal italiano 'Corriere della Sera', o goleiro Donnarumma está insatisfeito com a reserva no PSG. Eleito o melhor jogador da Eurocopa, o italiano foi contratado neste ano, mas só disputou duas das nove partidas, ficando no banco para Navas.

De acordo com a reportagem, Donnarumma não esconde o descontentamento com a situação no dia a dia e "não está feliz". Apesar de saber que a disputa com Navas seria dura, o italiano esperava ter mais chances neste início. Além disso, o goleiro da Costa Rica conta com o apoio de lideranças do grupo do PSG, o que dificultaria ainda mais.



Por fim, o jornal italiano fiz que Donnarumma não aceitará ser reserva por outra temporada e que alguns clubes, como a Juventus, já estariam atentas à situação em busca de uma possível oportunidade.