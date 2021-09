Fluminense

Romário volta a elogiar Fred em rede social e ressalta: 'Fazedor de gol nato''

Ex-jogador foi entrevistado pelo 'Globo Esporte' e comentou sobre a marca história do atacante do Fluminense que o alcançou na artilharia da Copa do Brasil e Brasileirão

Publicado 24/09/2021 16:35 | Atualizado há 1 hora