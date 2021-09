O apoiador Daniel Maldini, de 19 anos, abriu o caminho para a vitória do Milan no Estádio Alberto Picco - AFP

O apoiador Daniel Maldini, de 19 anos, abriu o caminho para a vitória do Milan no Estádio Alberto PiccoAFP

Publicado 25/09/2021 15:13

Spezia - Neto e filho de peixe, peixinho é. Representante da terceira geração da família Maldini no Milan, Daniel, de 19 anos, marcou o primeiro gol como profissional na vitória por 2 a 1 sobre o Spezia, neste sábado, no Estádio Alberto Picco, na abertura da sexta rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o Rossonero dorme na liderança, com 16 pontos.

Filho de Paolo Maldini, de 53 anos, multicampeão e um dos maiores ídolos do Milan, e neto de Cesare Maldini, de 84, outro idolatrado ex-jogador em Milão e ex-técnico da seleção da Itália, Daniel abriu o olhar com a presença do pai e dirigente do clube no estádio. Daniele Verde empatou para o Spezia, mas Brahim Díaz, aos 42 do segundo tempo, garantiu a vitória.

Avô do camisa 27, Cesare Maldini, que é pai de Paolo, vestiu a camisa do Milan na década de 60, clube pelo qual se sagrou campeão europeu em 1962/63 e foi tetracampeão Italiano como zagueiro. Paolo manteve a tradição, com mais polivalência. Craque, mostrava a mesma qualidade e inteligência como zagueiro e lateral-esquerdo.

Não por acaso, é um dos jogadores mais idolatrados e vitoriosos na história do Milan, único clube que defendeu na carreira, entre 1978 e 2009. Cria da base, conquistou no período cinco títulos europeus entre 1989 e 2007, três Mundiais de Clube e sete vezes o Calcio.