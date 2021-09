Ex-Barcelona, o apoiador Carles Aleñá se livra com facilidade da marcação no brasileiro Renan Lodi - AFP

Publicado 25/09/2021 12:55

Vitoria-Gasteiz, Espanha - A zebra deu as caras na abertura da sétima rodada do Campeonato Espanhol, com a derrota do estrelado Atlético de Madri para o então lanterna Alavés por 1 a 0, neste sábado, no

Estádio de Mendizorroza. De cabeça, o zagueiro espanhol Laguardia garantiu o resultado que encerrou o jejum de vitória sobre o atual campeão da La Liga que durava desde maio de 2003.



E não foi por falta de opções que o técnico Diego Simeone que o Atlético deixou a desejar no compromisso fora de casa. Titulares, Luis Suárez e Antoine Griezmann passaram em branco nos 90 minutos que estiveram em campo. Nomes frequentes nas convocações de Tite, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o atacante Matheus, que entrou no segundo tempo, não evitaram o tropeço.

Com o resultado, o Atlético de Madrid, com 14 pontos, pode perder o segundo lugar para a Real Sociedad, que soma 13 e enfrenta o Elche neste domingo. O Alavés, que acumulava cinco derrotas seguida e tem uma rodada a menos, deixou trocou o último pelo penúltimo lugar no Campeonato Espanhol.