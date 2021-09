Pelé segue em recuperação - Reprodução

Pelé segue em recuperaçãoReprodução

Publicado 25/09/2021 11:25

Em recuperação de cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, Pelé voltou a se pronunciar nas redes sociais, desta vez para deixar um recado especial para Lionel Messi. No último jogo da Argentina, o craque marcou três vezes contra a Bolívia pelas Eliminatórias e chegou a 79 gols pela seleção, superando o recorde sul-americano que pertencia a Pelé, que fez 77 em partidas oficiais (reconhecidas pela Fifa).

O recorde foi alcançado no dia 7 de setembro, um dia depois de Pelé passar pela cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue em recuperação. Por isso, o Rei do Futebol só se pronunciou agora e ainda citou Neymar e Mbappé, novos companheiros de Messi no PSG.



"Olá, Messi, desculpe se estou atrasado. Porém, eu não queria deixar passar a chance de te dar parabéns por mais um recorde superado no início deste mês. O seu talento para jogar bola é incrível! Espero que você conquiste muito mais ainda, ao lado dos meus amigos Mbappé e Neymar", escreveu Pelé.



Com 79 gols, Messi é o recordista entre seleções sul-americanas, mas ainda está bem atrás dos dois primeiros colocados da lista mundial. O segundo é Ali Daei, do Irã, com 109 gols e o primeiro é Cristiano Ronaldo, que chegou a 111.