25/09/2021

A convocação da seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias atrapalha o próprio planejamento da CBF. Na lista divulgada por Tite, quatro clubes brasileiros precisarão ceder seus jogadores para a seleção - Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Internacional. A decisão da CBF de adiar os jogos dessas equipes mexerá no calendário do futebol brasileiro. Antes previsto para acabar no dia 5 de dezembro, a tendência é que o Brasileirão dure, pelo menos, mais algumas semanas.