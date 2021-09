Coluna do Venê

Comissão técnica do Flamengo cogita poupar Diego Alves, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol contra o América-MG

Rubro-Negro está de olho na partida da volta da semifinal da Libertadores diante do Barcelona-EQU, na quarta-feira, no Equador; Arrascaeta quer viajar com a delegação e ser relacionado

Publicado 24/09/2021 23:50 | Atualizado há 24 minutos