Publicado 25/09/2021 00:00

A volta da dupla Filipe Luis e De Arrascaeta deixa o técnico Renato Gaucho em ótima condição para escalar o Flamengo. Ambos podem ser relacionados pra partida contra o América-MG, pelo Brasileirão, no próximo domingo. Sem os dois, a equipe rubro-negra ainda é considerada forte pelos adversários, mas o time carioca perde muito na questão técnica. Com a dupla, o time titular do Flamengo se torna um dos mais fortes do continente.