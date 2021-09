Publicado 25/09/2021 00:00

Se a derrota pro CSA impediu o Botafogo de se aproximar ainda mais dos primeiros colocados, o foco agora é na partida de amanhã, contra o Sampaio Correa, no Nilton Santos. Este jogo, inclusive, marca o retorno do torcedor alvinegro ao Niltão. Para a festa ficar completa, uma vitória é o que pedem os alvinegros. Até porque, caso some mais três pontos, o Glorioso pode abrir seis pontos para o quinto colocado.