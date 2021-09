Mbappé no banco fala com Gueye - Reprodução de TV

Publicado 26/09/2021 10:44

O clima no PSG não parece estar dos melhores. Após ser substituído no fim do segundo tempo, Mbappé foi flagrado por uma câmera da emissora francesa 'Canal+' supostamente reclamando de Neymar. Já sentado no banco, o atacante conversa com o volante Gueye e teria falado que o brasileiro não passa a bola para ele marcar.



A reclamação acontece logo após o segundo gol do PSG na vitória por 2 a 0 sobre o Montpellier, marcado por Draxler após passe de Neymar. Além do 'Canal+', a 'RMC Sport' também repercutiu a fala, que teria sido:



"Sim, sim, ele não dá a o passe para mim", enquanto Mbappé com cara de poucos amigos aponta para o campo.



Durante o jogo, Mbappé e Neymar não mostraram a mesma sintonia da temporada passada e a imprensa francesa repercutiu a atuação da dupla. Vale lembrar que o atacante francês queria deixar o PSG, mas não foi liberado.