O Voltaço fez o dever de casa com 'atraso' e entrou em campo dependendo de outros resultados para avançar na Série C - Caíque Coufal/Volta Redonda

Publicado 25/09/2021 19:56

Volta Redonda - O sonho do Volta Redonda de disputar a Série B de 2022 chegou ao fim neste sábado. A vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Tombense, no Raulino de Oliveira, com gols de Michael Paulista e Heitor, não foi suficiente para garantir a classificação à próxima fase da Série C. O Esquadrão de Aço iniciou a rodada em sexto lugar e dependia do tropeço dos concorrentes.

Mesmo com a derrota, o Tombense, com 27 pontos, avançou para a segunda fase em segundo lugar. O Voltaço encerrou a participação em quinto, com 26 pontos, pois precisava pelo tropeço do Ferroviário-CE, que perdeu para o Floresta. O empate entre Santa Cruz e Botafogo-PB, no entanto, não foi suficiente e os paraibanos ficaram em terceiro, com 27 pontos. Paysandu, na liderança, e Manaus, com a última vaga, foram os outros classificados do grupo A.

Com a bola rolando, Jean Lucas abriu o placar para os mineiros. Michael Paulista e Heitor viraram o placar no Raulino de Oliveira. Ao fim do jogo, restou torcer pelos tropeços dos concorrentes. Mas secar não foi suficiente.