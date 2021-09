Reinier em ação pelo Borussia Dortmund na temporada passada - AFP

Reinier em ação pelo Borussia Dortmund na temporada passadaAFP

Publicado 25/09/2021 16:31

Com cada vez menos espaço no Borussia Dortmund, Reinier pode ser devolvido ao Real Madrid antes mesmo do fim da temporada. Com apenas seis minutos em campo, o jogador de 19 anos deve ser liberado pelo clube alemão em janeiro, segundo o diário espanhol 'AS'.

Emprestado pelo Real Madrid, Reinier nunca conseguiu jogar com regularidade no Borussia Dortmund. No fim da temporada passada, ele até foi titular, mas nunca teve muito espaço com os técnicos Lucien Favre e Edin Terzic. O problema é que a situação piorou ainda mais nesta temporada com Marco Rose e ele ainda não estreou pelo Campeonato Alemão nem Liga dos Campeões.



Devido ao baixo desempenho, o Borussia não pretende continuar com Reinier, assim como o jogador não está satisfeito com as poucas oportunidades e não se vê jogando com o atual treinador.



Com isso, o Real Madrid terá de avaliar o que fazer com Reinier a partir de janeiro. A tendência é um novo empréstimo. O Real Madrid comprou o jogador do Flamengo por 30 milhões de euros e assinou até 2026.