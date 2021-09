Neymar é abraçado pelo alemão Draxler após a assistência para o segundo gol da vitória do PSG - AFP

Neymar é abraçado pelo alemão Draxler após a assistência para o segundo gol da vitória do PSGAFP

Publicado 25/09/2021 18:39 | Atualizado 25/09/2021 18:41

Paris - O Paris Saint-Germain não contou com Lionel Messi, machucado, na vitória por 2 a 0 sobre o Montpellier, neste sábado, no Parque dos Príncipes. Gueye e Draxler, com assistência de Neymar, marcaram os gols que mantiveram os 100% de aproveitamento do PSG no Campeonato Francês, com 24 pontos, dez a mais do que o Olympique de Marselha, com duas rodadas a menos. A pressão por espetáculo, no entanto, não diminuiu.

A cobrança sobre Mauricio Pochettino é altura do pesado investimento do clube parisiense. Em campo, o estrelado elenco que conta com caras novas como Donnarumma, já incomodado com a reserva, Sergio Ramos e Messi ainda não mostrou todo o seu potencial.

O jogo contra o Montpellier foi equilibrado. Neymar teve boa chance de marcar, mas parou na difícil defesa de Omlin. No segundo tempo, o camisa 10 desperdiçou outra boa chance, mas mostrou boa visão na assistência para o gol de Draxler no fim do jogo.