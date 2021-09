Guardiola revela surpresa com saída de Messi do Barcelona e ida ao PSG - Foto: Franck Fife/AFP

Publicado 27/09/2021 19:29

Na véspera do confronto entre Paris Saint-Germain e Manchester City pela Champions League, Pep Guardiola, técnico da equipe inglesa, comentou sobre a saída de Lionel Messi do Barcelona para o elenco francês. O catalão afirmou que foi pego de surpresa, mas que torce pela felicidade do camisa 30.



- Foi uma surpresa para todos. Agora, todo mundo aceita (a saída de Messi do Barcelona). Há muito tempo era inimaginável, mas aconteceu. Na vida você nunca sabe o que irá se passar. O importante é ele estar feliz em Paris.

Apesar de comentar sobre o craque argentino durante a coletiva de imprensa, o camisa 30 não tem presença garantida para o duelo desta terça-feira. O atacante passou os últimos dias se recuperando de uma lesão no joelho, pode iniciar o confronto no banco de reservas.

Na primeira rodada, o Paris Saint-Germain tropeçou fora de casa diante do Club Brugge e busca uma recuperação na classificação. Já o Manchester City derrotou o RB Leipzig por 6 a 3 e lidera o grupo A em busca da classificação às oitavas de final.