Logo do Brasileirão 2021Reprodução

Publicado 28/09/2021 10:30 | Atualizado 28/09/2021 10:37

Rio - O Sport Recife não vive um dos seus melhores momentos na história. Em penúltimo lugar no Brasileiro e correndo risco de rebaixamento para a Série B, o clube pernambucano ainda pode sofrer uma grande punição e perder pontos por conta de uma escalação irregular. As informações são do portal "globoesporte.com".

O zagueiro Pedro Henrique entrou em campo em quatro partidas pelo clube pernambucano na Série A. Porém, o defensor já havia disputado sete partidas pelo Internacional. Com isso, o atleta não poderia defender mais nenhuma equipe da Primeirona. A situação poderá ser avaliava pelo STJD.

"A gente tomou conhecimento dessa informação. Tão logo acionamos os nossos advogados especialistas no Rio de Janeiro para sabe, porque há um conflito de normas no regulamento geral e no específico. Tem uma discussão muito grande quanto a penalidade. Tem jurisprudência sobre a questão dos pontos, mas também sobre multa", afirmou o presidente do clube, Leonardo Lopes.

Pedro Henrique entrou em campo em cinco jogos pelo Internacional, porém, levou cartão amarelo em outros dois, quando estava no banco de reservas. Mesmo sem atuar, a advertência caracteriza outras duas participações efetivas do zagueiro. Algo que está explicitado no Artigo 43 do Regulamento Geral de Competições.



Caso seja considerado culpado pelo STJD, o Sport perderia 12 pontos, considerando as quatro partidas disputadas por Pedro Henrique pelo clube pernambucano, contra São Paulo, Chapecoense, Athletico e Fortaleza