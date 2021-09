Jorge Jesus - Divulgação

Publicado 28/09/2021 09:14

Rio - O diretor de futebol do Avaí, Felipe Ximenes, vai promover um evento que tem como principal objetivo apresentar os profissionais brasileiros de gestão esportiva para o mercado europeu, além de discutir o futuro do setor e promover a troca de conhecimento entre os dois continentes.

A 1ª edição do Global Football Management, vai acontecer de forma híbrida, com transmissão online, nos dias 12 e 13 de outubro, em Lisboa. No dia 14 será promovido um jantar de gala, onde os participantes terão a oportunidade de fazer networking com profissionais de todo o mundo, e no dia 15 haverá uma grande festa de encerramento.



O evento terá entre outros palestrantes, o técnico do Benfica, Jorge Jesus, o diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tannure, os presidentes do Fortaleza, Marcelo Paz, e do Avaí, Francisco Battistotti, além do diretor executivo, Alexandre Mattos, os advogados Leven Siano e Marcos Motta, e o senador Carlos Portinho, relator do Projeto de Lei do clube-empresa.



"O futebol se tornou uma das principais indústrias do mundo, movimentando quantias maiores que a dos PIB´S da maioria dos países. Fazer parte dessa cadeia produtiva exige muito preparo e não há mais espaço para profissionais amadores. O Brasil é reconhecido por exportar alguns dos melhores atletas do mundo. Está na hora de apresentarmos os gestores brasileiros ao mercado internacional, além de promover a troca de conhecimento com outros grandes centros", destacou Felipe Ximenes.



O tema central da GFM será a gestão humanizada no futebol. Segundo Ximenes, esse é o grande passo para o sucesso no esporte:



"Os gestores de sucesso no Brasil, nos EUA ou na Europa, são aqueles que entendem a importância do capital humano e das relações interpessoais. É fundamental humanizar o processo de gestão, estabelecendo laços e criando um networking que lhe permita potencializar os talentos de sua equipe. Isso vale para o time de futebol, mas também se aplica aos times de finanças, marketing e jurídico do clube. Os gestores precisam dessa visão integral do negócio, só assim vamos avançar no processo de profissionalização do futebol brasileiro".

Para mais informações acesse: globalfootballmgt.com



Palestrantes



. Alexandre Mattos, diretor executivo

. André Zanota, diretor executivo do FC Dallas

. Camilla Prando, relações internacionais do São Paulo FC

. Carlos Portinho, senador federal e relator do projeto de clube-empresa

. Evandro Motta, mental coach do SL Benfica

. Felipe Ximenes, diretor executivo do Avaí FC

. Fernando Carvalhal, ex-presidente do SC Internacional

. Fernando Jorge, presidente do FV Alverca

. Francisco Battistotti, presidente do Avaí FC

. Gilberto Silva, ex-jogador e atual gerente de futebol

. Jorge Jesus, técnico do SL Benfica

. Leven Siano, administrador, advogado e delegado do programa de gestão de futebol da UEFA

. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza EC

. Marcio Tannure, diretor médico do CR Flamengo

. Marcos Motta, advogado esportivo

. Marcos Senna, relações públicas do Villareal CF e embaixador da UEFA

. Moisés Moura, treinador sub-19 do SC Braga

. Renata Aron, coach de alta performance e especialista em imagem pessoal

. Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro EC