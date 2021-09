Publicado 28/09/2021 00:00

A fase do Fluminense, sob o comando do técnico Marcão, é das melhores. A vitória sobre o RB Bragantino serviu para fazer com que a equipe subisse na tabela e quebrasse algumas escritas. Marcão se tornou o treinador com o maior período de invencibilidade na história do clube na era do Brasileirão de pontos corridos. Além disso, Fred alcançou o segundo lugar na galeria dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro.