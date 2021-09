Enderson Moreira. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/09/2021 00:00

Tudo indica que o destino do Botafogo será melhor do que o passado. A vitória diante do Sampaio Corrêa colocou o alvinegro na vice-liderança da competição e deu ainda mais moral pra reta final. Agora a quatro pontos do quinto colocado, o Botafogo tem um duro confronto diante do Vitória, no Barradão, mas pela bola que vem jogando, o Glorioso tem tudo para vencer mais uma.