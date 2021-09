Renato Gaúcho pode levar Flamengo para final da Libertadores - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/09/2021 00:00

O empate com o América-MG deixou o Flamengo mais longe da briga pelo título brasileiro. O rubro negro ainda tem 19 jogos restantes, mas parece muito claro que a Libertadores e a Copa do Brasil despontam como as prioridades de Renato Gaúcho. Por isso, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil é fundamental para o Flamengo, além de vencer, convencer o seu torcedor de que tem grandes chances de conquistar os títulos de Copa.