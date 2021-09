Publicado 28/09/2021 00:00

Mais uma vez, o Volta Redonda deixou escapar a classificação para a fase final da Série C do Brasileirão. Com 26 pontos, a equipe terminou a primeira fase na quinta colocação e não avançou. Se durante o Campeonato Carioca o Voltaço faz bons jogos, alcançando as semifinais, no campeonato nacional a equipe não mantém o mesmo nível e acaba batendo na trave.