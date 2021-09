Corinthians foi campeão do Brasileirão Feminino - Livia Villas Boas / CBF

Publicado 28/09/2021 11:20

Rio - O Corinthians venceu o Palmeiras por 3 a 1 e conquistou o tricampeonato do Campeonato Brasileiro feminino de futebol neste domingo. A partida decisiva movimentou torcedores do Brasil inteiro, que assistram o jogo ao vivo pelos canais SporTV.

A transmissão da partida que decidiu o título do Campeonato Brasileiro feminino de futebol, levou o SporTV à liderança de audiência entre os canais esportivos e ao segundo lugar no ranking geral da TV paga. Neste domingo, às 10h, o SporTV transmite o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, entre Corinthians x São Paulo. E em novembro, mostra ao vivo as emoções da reta decisiva do Campeonato Paulista Feminino.