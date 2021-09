Astro do futebol mundial faz comentário picante em foto de cantora que fez parceria com Pabllo Vittar

Rio - Kun Aguero, que atualmente defende as cores do Barcelona, chamou a atenção nas redes sociais após fazer um comentário picante em uma foto publicada pela cantora Lali Espósito em seu perfil no Instagram.

Após chamar a cantora de 'boa', o atacante se arrependeu da ação e acabou excluindo a mensagem. Conforme apurado por Juariu, um influenciador famoso por desvendar mistérios amorosos entre famosos, Aguero não segue mais a sua então namorada, Sofía Calzetti, nas redes sociais.

Depois disso, o influenciador buscou coisas ligadas à atriz, que publicou em seu Instagram uma frase que dizia: "O medo o mantém amarrado com uma corda invisível àquela rotina silenciosa que manifesta a escassez em sua vida", levantando a hipótese de que a mesma não está mais em um relacionamento com Aguero.

Relatar erro