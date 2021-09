Mattéo Guendouzi - SELF

Mattéo GuendouziSELF

Publicado 29/09/2021 14:33

Marselha (FRA) - O elenco do Olympique Marseille está insatisfeito com algumas atitudes de Mattéo Guendouzi. No último final de semana, o meia foi flagrado criticando Gerson no duelo contra o Lens pela Ligue 1. No entanto, o jornalista Romain Canuti afirmou que os problemas vão além do entrevero com o brasileiro.

"Não é só o Gerson que está farto de Guendouzi. Você não lê muito sobre isso, mas há alguns jogadores do Marseille que estão insatisfeitos com ele. O jeito dele trabalhar, quando ele culpa os outros por algo, quando ele se ajoelha no treino para implorar à Deus, pois um passe não foi tão bom o suficiente. Eu não o culpo por suas atitudes, nós sabemos o temperamento em Marselha, mas há estrangeiros que não gostam disso, que tem problemas com isso", disse Romain.

Essa não é a primeira polêmica criada por Guendouzi em sua curta carreira como profissional. O jogador de 22 anos, que pertence ao Arsenal, não está nos planos do técnico Mikel Arteta para ser aproveitado pelos Gunners após uma série de atitudes que desagradaram o comandante espanhol. No Hertha, Pál Dárdai, seu primeiro treinador na Bundesliga, também afirmou que o francês precisava amadurecer.



O futuro de Guendouzi nas mãos de Jorge Sampaoli segue incerto após o desentendimento do meia com parte do elenco no início da temporada. Nesta quinta-feira, o Olympique Marseille entra em campo para encarar e Galatasaray pela Europa League e vale observar se o jovem irá seguirá no time titular como vinha sendo.