João Vitor teve a experiência de treinar ao lado do pai Miranda nesta quarta-feira no CT da Barra Funda Erico Leonam/São Paulo

São Paulo - Não é todo dia que um atleta tem a oportunidade de treinar, à vera, ao lado do filho. Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, Miranda, de 37 anos, teve o privilégio de trabalhar na companhia do filho, João Vitor, de 16 anos, na atividade que integrou os comandados de Hernán Crespo com as joias da equipe sub-17 e sub-20.

Assim como o pai, João Vitor também defensor. Ídolo do São Paulo, Miranda é dono de uma carreira consagrada, com histórico de convocações pela seleção brasileira e passagem por clubes como Inter de Milão e Atlético de Madrid. É chegada a vez do herdeiro escrever a própria história.

Em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, o São Paulo tem compromisso marcado para domingo, às 16h, contra a Chapecoense, na Arena Condá.