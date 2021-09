Fluminense

Hudson destaca boa recuperação após quatro meses de cirurgia e torcida pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro

Jogador possui contrato até o final do ano e se lesionou no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 2 de maio, contra a Portuguesa

