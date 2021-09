Benfica, de Jorge Jesus, superou o Barcelona na Liga dos Campeões - AFP

Publicado 29/09/2021 18:32

Festa portuguesa, com certeza. Nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o Benfica recebeu o Barcelona e o time de Jorge Jesus não tomou conhecimento dos catalães. Com gols de Darwin Núñez (duas vezes) e Rafa Silva, os Encarnados venceram por 3 a 0 e conquistaram a primeira vitória no torneio. Os espanhóis sem sem pontos.



O jogo nem tinha começado direito e o Benfica já estava balançando as redes. Com dois minutos, Weigl lançou para Darwin Núñez, que encarou a marcação de Eric García e passou como quis pelo defensor. Dentro da área, o atacante uruguaio bateu forte e não deu chances para Ter Stegen.

DUPLA HOMÔNIMA

Após sofrer o gol, o Barcelona pressionou o Benfica e chegou com perigo duas vezes, ambas com Luuk de Jong em passe de Frenkie de Jong. Na primeira, o meia tocou para o atacante, que sem goleiro bateu, mas viu Lucas Veríssimo evitar o gol. Na segunda, o meia escorou de cabeça, mas o chute foi para fora.



MAIS DOIS

No segundo tempo, o Benfica seguiu pressionando o Barcelona e teve duas boas chances com Darwin Núñez, que não aproveitou. Aos 24 minutos, Rafa Silva fez o segundo depois de pegar rebote de João Mário, enquanto Darwin Núñez, agora de pênalti, fechou a conta no Estádio da Luz.



SITUAÇÃO

Com a vitória, o Benfica chega aos quatro pontos e agora ocupa a segunda posição do grupo, atrás do Bayern de Munique, que tem duas vitórias em dois jogos. O Barcelona, por outro lado, segue zerado e está na última colocação da chave.

SEQUÊNCIA

A fase de grupos da Champions League agora sofre uma pausa e volta somente na segunda metade de outubro. No dia 20, o Benfica encara o Bayern de Munique, mais uma vez em casa. O Barcelona, por sua vez, também sob seus domínios, receberá o Dínamo de Kiev no mesmo dia.