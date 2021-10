Publicado 03/10/2021 00:00

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentarão esta tarde no Maracanã depois de comemorarem as respectivas passagens para as finais das Copas Libertadores e Sul-Americana. Estou curioso para saber como se comportarão, que peso terão as pernas depois de jogos desgastantes física e emocionalmente. O Flamengo teve um dia a mais de descanso, nas circunstâncias uma pequena vantagem no que poderá ser o jogo das pernas bambas.